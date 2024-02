La Lazio invita Russell Crowe all'Olimpico: la risposta dell'attore

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RUSSEL CROWE OLIMPICO - Intervenuto a Rtl, la star del cinema Russell Crowe ha confermato ancora una volta la sua fede laziale. L'attore neozelandese è arrivato in Italia per presenziare al Festival di Sanremo e parlando in radio ha dichiarato quanto gli piacerebbe assistere ad una partita della Lazio all'Olimpico.

Russel Crowe invitato all'Olimpico: la risposta

Dopo avergli dedicato un post sui social, il club biancoceleste non ha perso tempo e, secondo il Corriere dello Sport, lo avrebbe invitato ad un match casalingo. Russell ha ringraziato, ma essendo già in partenza ha dovuto declinare l'offerta. Appuntamento solo rinviato, dunque, per l'attore protagonista de "Il Gladiatore", che in un futuro prossimo potrebbe apparire come ospite speciale all'Olimpico.