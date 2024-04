Serie A, Cagliari - Verona 1-1: Bonazzoli apre, Soulemana risponde

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI VERONA SERIE A - Cagliari e Verona impattano sul 1-1. Vince l'equilibrio in uno scontro salvezza, valido per la trentesima giornata di campionato, comunque ricco di emozioni. Le due squadre si sono date battaglia, ma nessuna è riuscita a prevalere sull'altra. Dopo il gol nel primo tempo segnato da Bonazzoli, l'Hellas vede annullarsi per fuorigioco il raddoppio di Lazovic e si fa agguantare sul pari dalla rete di Soulemana. Sardi e i veneti proseguono dunque a braccetto, a quota 27 punti in classifica, la loro marcia verso la permanenza in Serie A.

Serie A, il tabellino di Cagliari - Verona 1-1

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello (dal 82' Azzi); Deiola (dal 72' Soulemana), Nandez (dal 72' Oristanio); Makoumbou (dal 72' Prati), Luvumbo, Lapadula; Shomurodov (dal 46' Viola). Allenatore: Ranieri.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Noslin (dal 85 Swiderski), Folorunsho, Mitrovic (dal 46' Lazovic); Bonazzoli (dal 66' Suslov). Allenatore: Del Rosso.

Note

Marcatori: 30' Bonazzoli (V), 74' Soulemana (C).

Arbitro: Doveri.

Ammoniti: 27' Duda (V), 93' Magnani (V).