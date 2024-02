Cagliari - Lazio, oggi il club taglia un grande traguardo (FOTO)

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI LAZIO - Quella contro il Cagliari non sarà una partita come le altre. Quella di oggi, infatti, sarà la partita ufficiale numero 4000 nella storia della Lazio, un traguardo importante da coronare con un successo. Il club biancoceleste ha ricordato questo avvenimento con un post social, in cui ha condiviso delle immagini di alcune delle partite più importanti della storia laziale.

Lazio, con il Cagliari la presenza numero 4000

