Bayern Monaco, il CEO Dressen: "Servirà grande concentrazione"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DRESSEN INTERVISTA LAZIO BAYERN MONACO- Il CEO del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha rilasciato un'intervista a Welt. L'argomento? L'ormai imminente sfida di Champions League contro la Lazio, prevista mercoledì 14 febbraio 2024. Ecco le sue parole.

Le parole di Dressen , CEO del Bayern Monaco , nell' intervista sulla Lazio

"Abbiamo registrato un record incredibile in Champions League: 40 partite senza sconfitte nella fase a gironi. Ci siamo qualificati per la fase a eliminazione diretta dopo sole quattro partite. La squadra è lì ed è pronta quando conta di più. Naturalmente serve anche un un po' di fortuna e una bella giornata di forma. Dobbiamo affrontare le due partite contro la Lazio con grande concentrazione per arrivare ai quarti di finale".