Lazio, atteso vertice tra Sarri e Lotito sul futuro dell'allenatore

LAZIO SARRI LOTITO- Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è atteso un vertice tra Lotito e Sarri. L'incontro dovrebbe avvenire durante la pausa nazionali e quindi prima di Pasqua.

Vertice Sarri-Lotito per delineare il futuro

Si chiude la finestra di calciomercato invernale la Lazio non ha affondato nessun colpo in entrata. Maurizio Sarri ha vissuto questo mese con freddezza pensando solo alle questioni di campo, ma non avrebbe disdegnato neanche l'innesto di una nuova ala. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è in programma un incontro tra Sarri e Lotito. Sul banco c'è il futuro dell'allenatore toscano che secondo il Messaggero potrebbe decidere di abbandonare Roma già a giugno nonostante il suo contratto scada nel 2025. Come prossima avventura Sarri sarebbe tentato dal Milan e soprattutto dalla Fiorentina.