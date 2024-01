Lazio, 4 i diffidati in vista del match contro L'Atalanta

Tempo di lettura: < 1 minuto

DIFFIDATI ATALANTA LAZIO- Dopo il pareggio all'Olimpico contro il Napoli la Lazio pensa già alla sfida in ottica Champions contro L'Atalanta. Sono però ben 4 i diffidati tra gli uomini di Sarri.

I diffidati biancocelesti in Atalanta - Lazio

La Lazio deve lasciarsi alle spalle il brutto pareggio contro il Napoli, guardando verso l'importantissima sfida di Domenica prossima. Gli uomini di Sarri sono ospiti a Bergamo contro L'Atalanta, in una sfida delicatissima per la lotta Champions. Sono però ben 4 i diffidati per Sarri. Si tratta di Pellegrini, Romagnoli, Rovella e Vecino che in caso di un'altra ammonizione salterebbero la partita contro il Cagliari di sabato 10 febbraio.