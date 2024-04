Serie A, Sassuolo - Udinese 1-1: Thauvin risponde a Defrel

Tempo di lettura: < 1 minuto

SASSUOLO UDINESE SERIE A - Termina 1-1 al Mapei Stadium lo scontro salvezza tra Sassuolo e Udinese. Succede tutto in tre minuti, quando Thauvin risponde in chiusura di primo tempo al gol stappa partita di Defrel. Nella ripresa le due squadre lottano, ma non riescono a rompere l'equilibrio. I friuliani salgono a quota 28 mentre i neroverdi accorciano sulle dirette rivali, raggiungendo le 24 lunghezze, ma restano in penultima posizione.

Serie A, il tabellino di Sassuolo - Udinese 1-1

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Doig; Racic (dal 72' Boloca), Matheus Henrique (dal 79' Castillejo); Defrel (dal 79' Bajrami), Thorstvedt, Laurientè (dal 91' Volpato); Pinamonti. Allenatore: Ballardini.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric (dal 77' Zarraga), Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin (dal 89' Ehizibue); Lucca (dal 89' Success). Allenatore: Cioffi.

Note

Marcatori: 41' Defrel (S), 44' Thauvin (U).

Arbitro: Fabbri.

Ammoniti: 16' Lucca (U), 25' Bijol (U), 40' Doig (S).