Caicedo: "Derby? Taty arma in più da subentrato"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAICEDO INTERVISTA ROMA LAZIO- Caicedo ha parlato ai microfoni di Tg24 del prossimo derby tra Roma e Lazio. Ecco le parole dell'ex biancoceleste

Le parole di Caicedo sul Derby

“Al derby è diffucile dire chi arriva meglio, è una partita assè. Sarà una partita difficile con tanto agonismo dove entrare arrivano con nuovi allenatori. Dalla Lazio di Tudor mi aspetto una squadra diversa da quella di Sarri, che affronterà il match in modo piu coraggioso e aggressivo anche rischiando qualcosa”.

“Ho fatto tanti derby e vi posso assicurare che è una settimana di passione. Non sono solo i tre punti, ma si parla di regale gioia ai tifosi. Il Taty quando entra è sempre determinato e con la giusta cattiveria e potrebbe essere l’arma in più da utilizzare a partita in corso. Il derby più bello è quello in cui ho segnato il primo gol e vincemmo 3-1”.