Lazio, come affrontare la squadra di De Rossi

Tempo di lettura: 2 minuti

ROMA LAZIO SERIE A 2023 2024- Domenica alle 18.00 allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena il Derby capitolino. Roma - Lazio si affrontano per la trentunesima giornata di Serie A 2023 2024, ecco come la squadra di Tudor potrebbe mettere in difficoltà i giallorossi

Roma-Lazio, ecco come affrontare la squadra di De Rossi

La Roma arriva al derby con undici punti nelle ultime cinque giornate di Serie A. Tre vittorie e due pareggi per la squadra di De Rossi, l'ultimo risultato è stato il pareggio in trasferta con il Lecce di Gotti.

I punti di forza della Roma

La squadra allenata da Daniele De Rossi ha cambiato totalmente stile di gioco rispetto a quella di Mourinho, l'ex giocatore giallorosso ha portato una stabilità difensiva, inserendo stabilmente Svilar tra i pali mettendo in panchina Rui Patrizio, Ha rivitalizzato molti giocatori, soprattutto Lorenzo Pellegrini che cambiando posizione e modo di giocare sembra un altro giocatore. Inoltre ha un gioco molto più verticale e veloce rispetto a quello del suo predecessore. In fase offensiva utilizzano molto i tiri dalla distanza e i contropiedi per Lukaku e Dybala serviti dai passaggi filtranti dei centrocampisti. Inoltre i giallorossi portano molti giocatori in area di rigore per sfruttare i cross della fasce, e durante i calci da fermo.

I punti deboli

Nonostante non subisca molti gol la Roma permette gioco sulle fasce offensive, in quanto tenta di fare densità nella zona centrale. I gol subiti arrivano da cross o da giocate veloci di uno due tra esterni e centrocampisti che arrivano sul fondo e crossano all'indietro verso il centro dell'area di rigore. Inoltre tendo un baricentro basso si espongono molot ai tiri dalla distanza. La Lazio di tudor dovrà sfruttare al meglio le disattenzioni difensive della squadra di De Rossi che soffre molto il pressing alto, marchio di fabbrica del tecnico biancoceleste.