Calciomercato Lazio, due colpi dalla Serie A per Tudor

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO ILIC CARBONI - Con l'arrivo di Igor Tudor in panchina, la Lazio inizia a progettare la sessione estiva di calciomercato. Il nuovo tecnico biancoceleste avrebbe messo in cima alla lista dei desideri due centrocampisti che già militano in Serie A.

Calciomercato Lazio, Ilic e Valentin Carboni per Tudor

Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Lazio si sarebbe messa al lavoro per preparare le prossima sessione di calciomercato. Oltre al capitolo uscite, decisamente centrale, tiene banco anche quello delle entrate. In tal senso, Tudor avrebbe cerchiato due nomi per la squadra della prossima stagione.

Il primo sarebbe Ivan Ilic del Torino, già avuto dal tecnico croato ai tempi del Verona (quando finì proprio nei radar biancocelesti). Il secondo sarebbe Valentin Carboni dell'Inter, in prestito al Monza. Il classe 2005 è diventato col passare dei mesi un calciatore centrale nella formazione brianzola, rendendo possibile una sua cessione nella prossima estate ma non per me meno di 15 milioni. La Lazio monitora entrambi i profili, progettando colpi per il presente ma anche per il futuro.