Castorina: "Mandas avrà futuro in Nazionale, si parla bene di lui"

CASTORINA PAOK MARCOS ANTONIO MANDAS - Il vice allenatore del PAOK Salonicco, Gianpaolo Castorina, ha commentato le prestazioni di Marcos Antonio in Grecia e di Mandas con la Lazio.

Castorina su Marcos Antonio e Mandas

Queste le parole di Gianpaolo Castorina a TvPlay: "Marcos Antonio è un ottimo calciatore; in Grecia è arrivato con un problema fisico che si trascinava dai tempi della Lazio. Ha saltato il primo periodo, non aveva continuità ma adesso è inserito nel nostro organico. Lo utilizziamo in più ruoli, sia a centrocampo che come trequartista dietro la punta. Ci sta dando una grande mano, sta disputando tante partite ed il minutaggio cresce.

Su Mandas

"In Grecia si parla bene di lui. E’ un classe 2001 ed avrà un futuro assicurato in Nazionale".