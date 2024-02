Calciomercato Lazio, attenzione a Luis Alberto: piace in Spagna

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO - Luis Alberto e la sua patria, la Spagna, potrebbero ritrovarsi come si vocifera da tempo. Interesse di una squadra spagnola per il 10 della Lazio

Calciomercato Lazio, il Siviglia torna su Luis Alberto

Non è un mistero che Luis Alberto prima o poi tronerà nella sua amata Spagna. Sono stati tanti gli alti e bassi del numero 10 della Lazio, che hanno portato le voci di mercato a pensare in un ritorno in patria. E' questo il caso, in un periodo difficile per lo spagnolo, fatte di assenze e scontri con il mister Sarri. Come riportato da fichajes.net, ancora una volta arrivano interessamenti da LaLiga che spaventano il club romano. In particolare dal Siviglia, ancora una volta. Gli spagnoli che hanno battuto la Roma in finale di Europa League, ora si ritrovano al 15° posto in classifica. Lotito potrebbe pensare di cedere il suo gioiellino a fine stagione per un'offerta adeguata