Di Livio: "Lazio non all'altezza, a fine anno secondo me Sarri andrà via"

DI LIVIO INTERVISTA LAZIO- L'ex calciatore Angelo Di Livio ha concesso a TvPlay un'intervista. L'argomento è la Lazio e, in particolare, il difficile momento della rosa di Mister Maurizio Sarri. Ecco le sue parole.

Le parole di Di Livio nell' intervista sulla Lazio

"Hanno venduto il miglior giocatore e hanno sbagliato il vice-Immobile, la Lazio non è all’altezza della situazione e l’allenatore non può fare miracoli. A gennaio mi aspettavo qualcosa, io lo difendo finché posso, poi è vero che qualcosa in più potrebbe fare, ma secondo me lui a fine anno va via, perché ha capito che la Lazio vuole fare sempre miracoli".