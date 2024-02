UFFICIALE: Kamenovic in prestito all'Yverdon

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO KAMENOVIC - La Lazio ha ceduto in prestito Dimitrije Kamenovic, uno degli ultimi esuberi rimasti nella rosa biancoceleste. Il serbo si è accasato all'FC Yverdon, in Svizzera, in prestito fino al 30 giugno 2024. Ecco il comunicato del club.

Kamenovic via in prestito : il comunicato ufficiale

"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30 giugno 2024, il calciatore Dimitrije Kamenović a favore dell’Yverdon Sport Football Club, partecipante alla massima divisione svizzera".