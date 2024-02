Cataldi e Lazio-Bayern: l'impresa vista dal calciatore-tifoso

Tempo di lettura: < 1 minuto

CATALDI LAZIO BAYERN MONACO CHAMPIONS LEAGUE 2024- Danilo Cataldi, protagonista a sorpresa di Lazio-Bayern Monaco, ottavo di finale di andata della Champions League 2024, ha voluto così commentare sui social la vittoria storia dei biancocelesti. Proprio lui, sceso in campo per il forfait di Vecino, ha avuto la fortuna di giocare un match così importante nel doppio ruolo di giocatore e grande tifoso della Lazio.

E’ difficile riassumere le emozioni di una notte indimenticabile come quella di ieri. Abbiamo dimostrato di essere squadra, giocando l’uno per l’altro. Abbiamo lottato e poi gioito insieme ai nostri tifosi che hanno creato un’atmosfera incredibile. A Monaco sarà durissima, ma non è il momento di persarci.

Domenica abbiamo una partita fondamentale.

LAZIO VINCIT OMNIA🤍🩵

Danilo Cataldi