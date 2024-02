QUI FORMELLO, seduta di ripresa per la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

Nessun giorno di pausa per la Lazio, nemmeno dopo l'impresa di ieri, 14 febbraio, contro il Bayern Monaco. I ragazzi di Sarri hanno sconfitto i tedeschi per 1-0 ma scendono subito nei campi d'allenamento a Formello per una seduta di ripresa. Alle 11:00 i biancocelesti hanno iniziato a preparare la sfida di Serie A contro il Bologna. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i calciatori che ieri non sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto una serie di partitelle a campo ridotto. I ragazzi torneranno ad allenarsi domani alle 15:00.