Calciomercato Lazio, la compagna di Isaksen per la Lazio Women

MOLLER HOLD LAZIO WOMEN CALCIOMERCATO- Non solo Gustav Isaksen. Nella capitale, sponda Lazio, potrebbe arrivare anche la compagna dell'ormai ex Midtjylland. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Olivia Moller Hold, compagna proprio del centrocampista, sarebbe in procinto di trasferirsi alla Lazio Women, che quest'anno tenterà la scalata alla Serie A.

Moller Hold è un centrocampista classe 2001.

Il calciomercato non riguarda soltanto la squadra maschile.