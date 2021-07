Calciomercato Lazio, Shaqiri: “Sarri? Il suo calcio mi intriga…”

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO SHAQIRI – La Lazio è alla ricerca di esterni offensivi per completare la rosa. Tante le piste valutate dal direttore sportivo Igli Tare, ma per il momento è arrivato solo Felipe Anderson. Uno dei profili che piace è quello di Xherdan Shaqiri. Lo svizzero è in uscita dal Liverpool e, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe intrigato dall’idea di essere allenato da Maurizio Sarri.

Intervista Shaqiri: sulla Lazio

“Ho detto al Liverpool che sono pronto per una nuova sfida. Non ho ricevuto richieste dirette. Lazio? E’ un top club. Tare sta facendo un ottimo lavoro. Se è vero che ha stima nei miei confronti ne sono onorato. Sarri? Mi piace il suo calcio offensivo. Sarebbe intrigante. Sono carico per una nuova avventura”.