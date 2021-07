Calciomercato, l’Hertha Berlino piomba su Shaqiri. Il ds: “Ci piace molto”

- Advertisement -

MERCATO LAZIO SHAQIRI – Aumenta la concorrenza per Xherdan Shaqiri. Il giocatore svizzero, in uscita dal Liverpool e da sempre corteggiato della Lazio, è finito nel mirino dell’Hertha Berlino. Per il momento la Lazio preferisce concentrarsi su altri profili in entrata ma non molla la pista Shaqiri per il futuro. Nei giorni scorsi l’ex attaccante di Inter e Bayern Monaco aveva lodato pubblicamente il gioco di Maurizio Sarri e il nuovo progetto della Lazio. La Lazio per assicurarsi il talento svizzero dovrà battere sul tempo la concorrenza dell’Hertha Berlino. Il direttore sportivo dell’Hertha Berlino Fredi Bobic ha confermato l’interesse per Shaqiri negli studi di Sky Deutschland.

La conferma di Bobic sull’affare Shaqiri

“È un grande giocatore, mi piace molto”.