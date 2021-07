Di Gennaro: “4-3-3 di Sarri? Servono elementi come Correa e Anderson”

- Advertisement -

DI GENNARO INTERVISTA – Queste le parole di Antonio Di Gennaro, rilasciate ai microfoni di TMW, sulla Lazio di Sarri.



Le parole di Di Gennaro

“Per la società avere un allenatore così è il top. Ci vorrà del tempo, anche Mancini per esempio ha avuto qualche problema ad inserire Lazzari nei quattro di difesa. Sarri però è uno che ti dedica anche quaranta minuti extra ad allenamento per spiegarti i movimenti: se gli danno tempo, possono togliersi soddisfazioni. Ritorno Immobile? E con Correa e Felipe Anderson, possono giocare rapidi e a campo aperto. In un 4-3-3, quando devi saltare l’uomo, ti servono questi giocatori”.