Calendario Lazio, un aprile ricco d'impegni si apre con la Juventus

CALENDARIO LAZIO APRILE 2024 - Si prospetta un mese di aprile decisamente intensamente per la Lazio in questo 2024. Partendo dalla Juventus in Coppa Italia fino al Verona in Serie A, passando il derby e le sfide di campionato contro Salernitana e Genoa, ma anche dal ritorno coi bianconeri, non mancano gli impegni complicati e potenzialmente decisivi per i biancocelesti. Ecco di seguito il calendario.

Calendario Lazio, tutti gli impegni del mese di aprile 2024