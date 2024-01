Calciomercato Lazio, Caravello: "Non mi aspetto grandi cose dai biancocelesti"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CARAVELLO LAZIO CALCIOMERCATO- Danilo Caravello, operatore di mercato, è intervenuto a TuttomercatoWeb.com facendo una disamina su quello che potrebbe essere il calciomercato della Lazio e delle big della Serie A.

Le parole dell'ag. Caravello

“In questi ultimi dieci giorni di mercato, mi aspetto ancora un paio di colpi dal Napoli, come peraltro già ufficialmente preannunciato dallo stesso Presidente De Laurentiis, mentre dalle altre squadre importanti e quindi Inter, Milan, Juventus, Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina non mi aspetto grandi cose, se non qualche piccolo aggiustamento e qualche operazione in prospettiva, in vista dell’estate”.