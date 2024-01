Graziani: "Il Napoli non può perdere all'Olimpico contro la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GRAZIANI LAZIO NAPOLI- L'ex attaccante Ciccio Graziani ha presentato la partita dell'Olimpico tra Lazio e Napoli ai microfoni di Radio Marte. Il Napoli in emergenza vuole rialzarsi dopo la sconfitta contro l'Inter, la Lazio per ritrovare fiducia dopo la disfatta proprio contro i neroazzurri.

Le parole di Ciccio Graziani

"Ora c’è Lazio-Napoli, con gli azzurri in piena emergenza. Per Mazzarri, è un momento difficile ma bisogna cercare di fare il meglio provando a portare a casa un risultato positivo. Chi gioca deve raddoppiare le forze e cercare di dare il meglio. Questa è una partita che conta molto per il futuro: il Napoli non può permettersi di perdere all’Olimpico con la Lazio".