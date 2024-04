Delvecchio: "Il derby lo inizi a vivere da un mese prima"

Tempo di lettura: 2 minuti

DELVECCHIO ROMA LAZIO- L'ex calciatore della Roma Marco Delvecchio ha parlato ai microfoni di AS Roma Podcast riguardo il prossimo derby tra Roma e Lazio di sabato e della sua storia personale della partita.

Le parole di Marco Delvecchio sul derby

"Derby? Non c’è paragone. Il derby di Milano lo senti quando arrivi allo stadio la domenica, ma il derby di Roma lo inizi già a vivere un mese prima del derby. Un’altra storia, altre tifoserie, altri sfottò, altri colori: è un derby sentito 10 volte di più rispetto a quello di Milano. Nove gol contro la Lazio? Bisogna avere anche un po’ di fortuna e io avevo la fortuna e la bravura nel segnare sempre nel derby. La sentivo come partita, era importante e tutti ci tenevano. Riuscivo a dare il meglio di me. Il primo che ho fatto nel derby ho detto ok, ho fatto gol al derby. Poi c’è stata una doppietta e un’altra doppietta. Da lì ho capito che il derby era cosa mia, gli altri gol sono venuti di conseguenza”.

“Il derby che ricordo con più emozione è il primo. Abbiamo vinto dopo diversi derby persi. Quello prima avevamo pareggiato da 3-3 da 3-1 per loro ed era praticamente un altro derby perso. Il primo derby 90’-99’ è stato il crocevia che ci ha fatto vincere tanti derby dopo. In queste partite non c’è bisogno di stimoli, ti caricano a prescindere. Io non vedevo l’ora che arrivasse il derby e mi dicevo 'pensa se faccio gol un’altra volta'. Volevo prendermi la scena e non vedevo l’ora. Quando c’è il derby di solito fanno vedere i derby passati e quindi li vedo. Però non sono uno a cui piace vedere i gol, mi fa piacere però non ci vado spesso. Ogni tanto esce qualche filmato dei miei gol e li vedo sempre”.