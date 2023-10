Pedro: "Questo gol pesa molto. Bellissimo vincere così"

Tempo di lettura: 2 minuti

CELTIC LAZIO PEDRO INTERVISTA - Nel post partita di Lazio - Celtic, l'autore del gol vittoria Pedro ha parlato ai microfoni di Sky.

Celtic - Lazio, le parole di Pedro a fine partita

Il gol

"Qualche gol di testa l'ho fatto in carriera, non molti ma qualcuno sì. Oggi mi è arrivata una bella palla, ci ho messo la testa e ho fatto un bel gol che ha regalato la vittoria alla squadra".



La partita

"Penso che meritavamo una vittoria così importante anche nel finale, ci dà morale e fiducia e oggi siamo tutti contenti. Questo gol pesa molto, per la prestazione di tutta la squadra, dobbiamo prendere in mano le partite come stiamo facendo, la continuità è fondamentale, per questo stasera è bellissimo vincere così, questo è uno stadio difficile, ringrazio i tifosi che sono venuti qua".



Stagione

"Andiamo partita per partita, la Champions si risolve con i dettagli, lo sappiamo, è così, anche con l'atletico è stato così, dobbiamo continuare. Anche se non abbiamo iniziato bene in campionato dobbiamo proseguire su questa strada".



Condizione

"Ho iniziato male perché ho avuto problemi alla caviglia, adesso sto bene, mi trovo bene e cerco di giocare più minuti possibili, spero di giocare presto da titolare, voglio dare il massimo per aiutare la Lazio".

Il giocatore ha poi parlato anche ai canali della Lazio

È un gol importante. Abbiamo fatto una bella partita,, meritavamo una vittoria nel finale. Siamo tutti contenti. È ancora la seconda partita. Mancano ancora quattro gare difficili, ma era importante vincere qua".



Il gol

"Ho visto che la palla arrivava dietro di me, Hart si spostava da una parte della porta e alla fine l'ho messa lì. Abbiamo fatto una bella prestazione. È stato bello per tutti i tifosi venuti fin qui, che ringrazio per il supporto".

Le parole dello spagnolo a Mediaset

"Per me questa è una notte speciale, soprattutto un altro gol importante, abbiamo meritato la vittoria, siamo tutti contenti. Questa è una vittoria molto pesante per noi. I giocatori nuovi stanno facendo bene, stiamo cambiando tanto, ce lo impone anche il calendario, ma tutti siamo a disposizione e stiamo crescendo, quello di questa sera è un segnale importante. Non abbiamo iniziato bene ma oggi era fondamentale fare qui tre punti, vincere in trasferta è importante, ora abbiamo 4 punti. Atalanta? Parita molto difficile, dovremo recuperare le energie e avere la mentalità giusta per fare un’altra bella prestazione".