Sarri: "Spero che la vittoria di stasera ci dia fiducia e coraggio"

CELTIC LAZIO SARRI POST PARTITA - Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Celtic - Lazio.

Celtic - Lazio, le parole di Sarri a Sky nel post partita

Sul Celtic

"Partita come avevamo previsto anche ieri di alta intensità, loro non sono una squadra anglosassone, hanno molta rapidità e dinamismo. Abbiamo fatto un gran primo tempo e all'inizio dee secondo c'era anche la possibilità di andare in vantaggio. Poi abbiamo avuto un periodo di sofferenza e stavolta siamo stati un po' più caratteriale nel cercare di resistere e quando succede questo di solito vieni premiato".

Sulla vittoria contro il Celtic

"Io anche prima della partita l'ho detto ai ragazzi di non ascoltare nessuno perché siamo vicini ad essere competitivi. Purtroppo è poca la differenza fra il vincere e il perdere e quindi si può colmare. Spero che la partita di stasera dia loro una botta di fiducia e coraggio e che si possa entrare in un periodo più positivo".

Sulla Champions affrontata

"Questo è un rischio che ci può stare, anche di questo abbiamo parlato coi giocatori, perché fra quelli che c'erano anche l'anno scorso c'è una parte che sta rendendo inconsciamente meno rispetto alla scorsa stagione. Può essere una sorta di appagamento. Poi, questa è una competizione talmente importante e bella da giocare che probabilmente scatena certi meccanismi mentali".

Sul centrocampo visto oggi

"Questo centrocampo per caratteristiche ci può stare. Però, giocando ogni tre giorni, abbiamo anche altre opzioni. Nell'azione al 95', dove abbiamo segnato, ci sono entrati dentro Taty, Guendouzi e Pedro. In questa stagione stiamo facendo più cambi perché abbiamo più opzioni".

Sui nuovi acquisti tutti in campo alla fine

"Giocando a questi ritmi tanti giocatori arrivano al 60' che sono in difficoltà, poi molti hanno giocato tantissimo nelle ultime 6-7 partite e volevo anche preservarli per la prossima partita. Un conto è fare 60 minuti e correre 7-8 km e un altro è farne 97 e correrne 13".

Le parole di Sarri ai microfoni ufficiali biancocelesti

"Spero sia il preludio per un rovesciamento della situazione anche in campionato", ha commentato Maurizio Sarri ai microfoni ufficiali biancocelesti dopo Celtic-Lazio 1-2.

Sulla vittoria contro il Celtic

"Emozioni forti. È la competizione più importante al mondo per club. Partita di livello, grande ritmo e intensità. Abbiamo fatto meglio per 60 minuti, andando sotto per 20 minuti, ma rimanendo in partita. Alla fine siamo stati premiati".

Sul cambio di Luis Alberto

"La squadra stava flettendo e il primo che volevo preservare era Luis Alberto, per questo l'ho sostituito".

Le parole di Sarri a Mediaset dopo Celtic-Lazio

Sul campionato

Abbiamo giocato su un campo difficile contro una squadra che ha delle qualità molto tecniche, una squadra rapida e intensa. Una vittoria che ci fa contenti ma ora testa subito al campionato. Abbiamo sbagliato le prime due partite contro squadre che sulla carta erano inferiori la nostra difficoltà nasce tutta da lì. Nelle ultime tre trasferte abbiamo incontrato Napoli Juve e Milan, sono trasferte difficili in cui la sconfitta ci può anche stare ma le prime due partite ci hanno messo in grande difficoltà"

Sull'essere competitivi in più competizioni

"Sono vecchio abbastanza per aver visto squadre disputare grandi tornei in Europa e campionati pessimi, bisogna stare attenti a pensare che fare bene in Europa porti a fare bene anche in campionato. Io ho la certezza che questo squadra farà bene anche in campionato. Abbiamo da inserire tanti ragazzi che sono arrivati a metà agosto, quando abbiamo iniziato a giocare ogni tre giorni, nel lungo periodo sono sicuro che li risolveremo".

Sul giorno di riposo

"Niente riposo perché domenica giochiamo alle tre, la Lega ha avuto la brillante idea di fare giocare alle 15.00 due squadre due squadre impegnate in Europa una in Scozia di mercoledì e una in Portogallo di giovedì sera, li ringrazio sentitamente e spero di poterlo fare anche a nome dell’Atalanta".