Celtic - Lazio 1-2: Pedro regala la vittoria allo scadere

Tempo di lettura: 2 minuti

CELTIC LAZIO CRONACA TABELLINO - La Lazio vola a Glasgow per rialzare la testa dopo la brutta batosta contro il Milan in campionato. Per la seconda giornata dei gironi di Champions League c'è il Celtic di Brendan Rodgers. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match.

Celtic - Lazio, la cronaca della partita

Primo tempo

1' - Inizia il match a Celtic Park.

4' - Palleggia la Lazio, il Celtic pressa alto.

10' - Prime azioni d'attacco del Celtic che tenta il cross con McGregor, murato in calcio d'angolo.

12' - Vantaggio del Celtic. Il gol è di Kyogo Furuhashi che imbuca Provedel sotto le gambe. 1-0.

17' - Super occasione per Maeda, che è arrivato a tu per tu con Provedel dopo un rimpallo. Il tiro del giapponese, però, finisce di molto a lato.

25' - Grande parata di Hart sul tiro in area di rigore al volo di Immobile. Tutto fermo però: il capitano biancoceleste era in posizione di fuorigioco.

29' - GOL LAZIO! Ecco il pareggio biancoceleste con Vecino. L'uruguaiano trova il tap-in vincente di testa sotto porta. Nulla può fare Hart. È 1-1.

36' - O'Riley bussa da fuori area alla porta di Provedel, che però risponde presente e blocca il pallone a terra.

43' - Cambio di campo di Luis Alberto su Felipe Anderson che prova il tiro, murato.

45' - Un minuto di recupero.

45'+1 - Fine primo tempo.

Secondo tempo

46' - Ricomincia il match a Celtic Park.

50' - Occasione enorme per Felipe Anderson imbeccato da Immobile in area di rigore. Il brasiliano, però, tentenna troppo e perde il tempo per calciare in porta.

57' - Calcio di punizione dal limite per il Celtic dopo il fallo netto di Kamada. Grande di Provedel sul tiro di Hatate.

67' - Primi cambi per la Lazio: fuori Felipe Anderson e Luis Alberto per Isaksen e Guendouzi.

69' - Primo squillo di Kamada verso la porta di Hart. Tiro sul primo palo che il portiere inglese blocca a terra.

71' - Esce anche Immobile, dentro Castellanos.

73' - Brivido per la Lazio sul tiro di Paulo Bernardo, che però finisce di molto a lato.

77' - Sale il Celtic che ci ha provato prima con Scales in acrobazia e poi con Furuhashi da distanza ravvicinata. Si rimane però 1-1.

80' - Annullato il gol del Celtic. Fuorigioco netto di Palma, marcatore, dopo il tocco di Maeda.

81' - Ultimi due cambi per la Lazio: fuori Zaccagni e Lazzari per fare spazio a Pedro e Marusic.

90' - 6 minuti di recupero.

90'+5 - VANTAGGIO LAZIO! È Pedro a mettere il punto esclamativo sulla partita con un colpo di testa che ruba il tempo ad Hart.

90'+6 - Finisce qui! La Lazio espugna Celtic Park per 1-2.

Celtic - Lazio, il tabellino della sfida

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips (61' Carter-Vickers), Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate (71' Bernardo); Yang (61' Palma), Furuhashi (86' Oh), Maeda. A disp.: Bain, Morrison, Ralston, Iwata, Paulo Bernardo, Turnbull, M. Johnston, Forrest, Palma, Oh. All.: Rodgers.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (81' Marusic), Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto (67' Guendouzi); Felipe Anderson (67' Isaksen), Immobile (71' Castellanos), Zaccagni (81' Pedro). A disp.: Sepe, Magro, Marusic, Gila, Casale, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Guendouzi, Pedro, Isaksen, Castellanos. All.: Sarri

NOTE

Arbitro: Rumsas.

Marcatori: Furuhashi (C), Vecino (L), Pedro (L)

Ammoniti: Phillips (C), Luis Alberto (L), Castellanos (L), Palma (C), Vecino (L)

Espulsi: /

Recupero: 1' ; 6'

Andrea Castellano