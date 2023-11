Lazio - Celtic 2-0: doppietta di Ciro Immobile per la vittoria!

Tempo di lettura: 4 minuti

LAZIO CELTIC CHAMPIONS LEAGUE 2023 2024 - E' ripartita la Serie A dopo la sosta per le nazionali. La Lazio cade sconfitta ancora una volta, contro la Salernitana di Pippo Inzaghi. Ma è già tempo di andare avanti. Oggi riparte la Champions League, oggi è il giorno di Lazio - Celtic. Fischio d'inizio alle ore 18:45 allo stadio Olimpico. Segui con noi la cronaca LIVE del match.

Champions League, la cronaca LIVE di Lazio - Celtic

Secondo tempo

90+5 Non c'è più tempo! fischia tre volte l'arbitro Meler e finisce 2-0 all'Olimpico di Roma grazie alla doppietta di Ciro Immobile!

90+3' Dopo un check del VAR, l'arbitro Meler cambia idea e ritira il calcio di rigore a favore degli scozzesi. Si rimane sul 2-0. Ritirata anche l'ammonizione per Furuashi.

90+2' Brivido per la Lazio nel finale. Rigore concesso al Celtic per un fallo di Patric ai danni di Furuashi, che viene anche ammonito per proteste.

90' L'arbitro dichiara 3 minuti di recupero

84' DOPPIETTA DI CIRO IMMOBILE! ancora Ciro Immobile a salvare la squadra di Sarri. Il numero 17 della Lazio raddoppia dopo pochissimi secondi dal primo gol che aveva appena sbloccato la partita. Rientra saltando il difensore del Celtic e calcia di sinistro spedendo la palla ancora una volta alle spalle di Hart! 2-0 all'Olimpico

82' GOALLLLL LAZIO! sempre lui, il capitano Ciro Immobile. Grande giocata di Isaksen al limite dell'area che serve in area il numero 17 biancoceleste che allunga la gamba sinistra e infila la palla alle spalle di Hart! 1-0 all'Olimpico!

80' Grandissima occasione Lazio. Lazzari serve per Immobile che con un velo lascia la parte a Luis Alberto che si inserisce, e tira come lui sa fare. La palla però non si abbassa come pensava.

78' Ancora cambi per la Lazio: esce Rovella ed entra al suo posto Cataldi

77' Arriva la quarta ammonizione per il Celtic, stavolta per Yang dopo l'intervento duro su Marusic

74' La Lazio regala un angolo al Celtic che prova a crescere per portare a casa la partita.

70' Il nuovo entrato del Celtic Oh, ci prova subito dalla distanza, per fortuna c'è Provedel

68' Isaksen fa un buon lavoro sulla destra al limite dell'area. Allarga poi per Marusic che non conclude bene. Palla fuori

61' Primi cambi anche per Rodgers: esce McGregor, entra Johnston.

61' Arrivano i primi cambi per la squadra di Sarri. Il mister decide di togliere Felipe Anderson, uscito tra i fischi del pubblico, per Pedro. Esce anche Castellanos per Ciro Immobile

55' La Lazio prova ora ad alzare il ritmo e si guadagna un altro calcio d'angolo. Sul tiro di Luis Alberto prova ad arrivare Castellanos di testa, ma spedisce il pallone molto sopra la traversa.

52' Ancora pericolosa la squadra di Rodgers. Cross messo in mezzo da Yang che fortunatamente non trova deviazione in porta

51' Ancora un altro ammonito. Stavolta per un uomo di Sarri. Terzo cartellino giallo per Rovella in Champions League, che dunque salterà la prossima partita.

49' All'azione del Celtic risponde subito la Lazio in ripartenza. Poi Gila sul corner di Luis Alberto ci prova, ma la palla finisce alta

48' Pericolosissimo il Celtic. Marusic perde una bruttissima palla al limite dell'area di rigore. La sfera arriva sui piedi di Furuashi che non ci pensa due volta a tirare incrociando a sinistra. Non ci arriva Provedel ma fortunatamente il tiro finisce di poco fuori.

45' Fischia Meler, si riparte. Inizia il secondo tempo di Lazio - Celtic allo stadio Olimpico.

Primo tempo

45' Non ci sarà recuperò ha comunicato l'arbitro Meler. Dunque, fischia due volte e si va negli spogliatoi sullo 0-0, finisce il primo tempo di Lazio - Celtic.

40' Dopo la palla persa di Felipe Anderson, recupera Luis Alberto che tenta il tiro, palla facile per Hart

38' Ci prova anche Rovella dalla distanza, ma il pallone termina alto. Si rimane sullo 0-0 all'Olimpico.

35' Arriva anche il secondo giallo della gara, sempre per il Celtic, stavolta per Johnston, a seguito di un duro intervento ai danni di Felipe Anderson.

32' La Lazio prova a ripartire in contropiede dopo la punizione del Celtic, Felipe Anderson si fa fermare al limite dell'area. L'azione continua con una bella palla di Rovella a pescare Isaksen, arriva sicuro il Hart con le mani.

29' Copre Gila sul bell'aggancio da parte di Furuashi, che solo per un secondo aveva preoccupato la Lazio. Ora il Celtic prova a spingere nell'area di rigore della squadra di Sarri

27' Taylor è il primo ammonito del match e del Celtic, a seguito di un fallo ai danni di Isaksen, steso mentre tentava il contropiede.

25' Ci prova Isaksen da una palla di Felipe Anderson. Il danese è stato chiuso in calcio d'angolo ma sta conducendo una buona partita

21' Gara che continua ad essere molto equilibrata. I ritmi si abbassano leggermente ma la Lazio prova comunque a tenere il pallino del gioco.

16' Grande salvataggio di Patric sul pallonetto di Furuashi che supera prima Gila e poi Provedel. Il numero 4 non gli permette di calciare salvando la Lazio

10' Grande azione Lazio! il cross di Guendouzi a cercare Felipe Anderson diventa pericoloso, ma il numero 7 per poco non trova la porta.

8' Calcio d'angolo di Luis Alberto che diventa pericoloso con la ribattuta di Felipe Anderson che cerca Isaksen. Pallone che finisce tra i guantoni di Hart.

4' Primi minuti molto forti da entrambe le squadre. La Lazio sta dimostrando già da subito una superiorità sul campo, anche se hanno concesso un tiro pericoloso a Furuashi, finito fortunatamente tra le mani di Provedel.

1' Fischio d'inizio allo stadio Olimpico di Roma. E' iniziata Lazio Celtic.

Lazio - Celtic, il tabellino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos(61' Immobile), Felipe Anderson(61' Pedro). All.: Sarri.

CELTIC (4-3-3): Hart; A. Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, O'Riley, Paulo Bernardo(69' Hyeongyu Oh); Forrest(61' Johnston), Furuashi, Yang. All.: Rodgers

NOTE

Arbitro: Halil Umut Meler

Marcatori: 82' Immobile(L); 84' Immobile(L);

Ammoniti: 27' Taylor(C); 35' Johnston(C); 51' Rovella(L); 71' O Riley(C); 77' Yang(C)

Espulsi: \\

Recupero: 0' \ 3'