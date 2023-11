La MOVIOLA di Lazio - Celtic: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO CELTIC MOVIOLA - Dopo la pausa Nazionali, la Lazio torna in campo per la Serie A, e lo fa con una bruttissima sconfitta contro la Salernitana di Filippo Inzaghi. Gli uomini di Sarri devono però provare a guardare già avanti. Oggi torna la Champions League. Alle 18:45 il fischio d'inizio di Lazio - Celtic allo stadio Olimpico di Roma. L'arbitro della sfida sarà il turco Halil Umut Meler. Ecco di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali, attraverso la moviola del match.

Lazio - Celtic, la moviola del match

Secondo tempo

90+5 Non c'è più tempo! fischia tre volte l'arbitro Meler e finisce 2-0 all'Olimpico di Roma. I biancocelesti vincono grazie alla doppietta di Ciro Immobile!

90+3' Dopo un check del VAR, l'arbitro Meler cambia idea e ritira il calcio di rigore a favore degli scozzesi. Si rimane sul 2-0. Ritirata anche l'ammonizione per Furuashi.

90+2' Brivido per la Lazio nel finale. Rigore concesso al Celtic per un fallo di Patric ai danni di Furuashi, che viene anche ammonito per proteste.

90' L'arbitro Meler dichiara 3 minuti di recupero

84' DOPPIETTA DI CIRO IMMOBILE! ancora Ciro Immobile a salvare la squadra di Sarri. Il numero 17 della Lazio raddoppia dopo pochissimi secondi dal primo gol che aveva appena sbloccato la partita. Rientra saltando il difensore del Celtic e calcia di sinistro spedendo la palla ancora una volta alle spalle di Hart! 2-0 all'Olimpico

82' GOALLLLL LAZIO! sempre lui, il capitano Ciro Immobile. Grande giocata di Isaksen al limite dell'area che serve il numero 17 biancoceleste che allunga la gamba sinistra e infila la palla alle spalle di Hart! 1-0 all'Olimpico!

77' Arriva la quarta ammonizione per il Celtic, stavolta per Yang dopo l'intervento duro su Marusic

71' Ammonito anche O' Riley per un intervento in ritardo su Lazzari.

55' Richiamato Forrest dall'arbitro a seguito di un pestone ai danni di Lazzari. Stavolta nessun cartellino giallo. Non è d'accordo il numero 29 biancoceleste che è finito a terra

45' Fischia Meler, si riparte. Inizia il secondo tempo di Lazio - Celtic allo stadio Olimpico.

Primo tempo

51' Ancora un altro ammonito. Stavolta per un uomo di Sarri. Terzo cartellino giallo per Rovella in Champions League, che dunque salterà la prossima partita.

45' Non ci sarà recuperò ha comunicato l'arbitro Meler. Dunque, fischia due volte e si va negli spogliatoi sullo 0-0, finisce il primo tempo di Lazio - Celtic

35' Arriva anche il secondo giallo della gara, sempre per il Celtic, stavolta per Johnston, a seguito di un duro intervento ai danni di Felipe Anderson. Non è per niente d'accordo il numero 2 degli scozzesi.

30' Fallo di Rovella ai danni di Paulo Bernardo, regalando la punizione al Celtic, Non era d'accordo il numero 65 della Lazio

27' Taylor è il primo ammonito del match e del Celtic, a seguito di un fallo ai danni di Isaksen, steso mentre tentava il contropiede.

20 Buona direzione della gara da parte dell'arbitro turco in questi primi 20 minuti del match, nonostante i ritmi molto alti.

1' Fischia l'arbitro Meler, comincia ora la sfida allo stadio Olimpico tra Lazio e Celtic!