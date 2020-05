Tempo di lettura: < 1 minuto

COLANTUONO LAZIO – E’ nato a Roma, ma non ha mai giocato (o allenato) una squadra capitolina. Stefano Colantuono, ex tecnico, tra le altre, di Atalanta e Salernitana, ha parlato della lotta scudetto in un’intervista rilasciata a TMW Radio.

Le parole di Colantuono sulla lotta scudetto

“Lazio e Juve se la giocheranno sino alla fine. Ma l’Inter ha tutto per fare un gran finale. Si tornerà in campo con le difficoltà del caso. Se i campionati fossero stati congelati avremmo passato un anno di ricorsi e contenziosi, meglio tornare in campo”.

