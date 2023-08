Girona-Lazio, Castellanos: "Grandissima emozione il primo gol per la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CASTELLANO INTERVISTA GIRONA LAZIO- Valentin Castellanos ha segnato il primo gol in maglia Lazio proprio contro la sua ex squadra, il Girona. Al termine della gara il ragazzo ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Lazio Style. Ecco le sue parole.

Le parole di Castellanos al termine di Girona Lazio

“Grandissima emozione per il primo gol anche se non solo delice del risultato. Nervosismo in campo? E' stata una gara molto nervosa ma sono cose di che finiscono al termine della gara. Tornare in questo stadio? Tanta emozione per l’accoglienza che mi hanno riservato e per la maglia che mi hanno regalato prima del match".