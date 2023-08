Girona - Lazio 2-1: non basta il primo sigillo di Castellanos

Tempo di lettura: 6 minuti

GIRONA LAZIO CRONACA - La Lazio si è ormai messa alle spalle il ritiro di Auronzo e si avvicina a grandi passi al campionato, proseguendo i test internazionali. Dopo l'Aston Villa, l'avversario dei biancocelesti è il Girona. Fischio d'inizio alle ore 20:00 allo stadio Municipal de Montilivi. I ragazzi di Sarri possono mettere minuti nelle gambe e ottimizzare gli schemi in vista dell'imminente inizio della stagione. Ecco di seguito la cronaca testuale del match, felicemente offerta per voi dalla redazione di Lazionews.eu.

Girona - Lazio 2-1: la cronaca del match

Secondo tempo

90+4' - Finisce il match. Vince il Girona 2-1. Lazio nervosa e sconfitta anche in questo secondo test internazionale. Apre Tsygankov al 51', raddoppia Stuani al 69' e accorcia Castellanos al 76' ma non basta. Adesso testa ai prossimi impegni in vista dell'inizio della Serie A.

90+3' - Cross in area per Vecino, che colpisce di testa ma mette largo. Tenta l'assalto finale la Lazio, ma manca pochissimo.

90+1'- Espulso anche Sarri! L'arbitro indica al tecnico della Lazio di abbandonare il terreno di gioco.

90+1' - Entra Sana Fernandes nella Lazio per questi ultimi minuti, lascia il campo Felipe Anderson.

90+1' - Yan Couto ci prova dalla distanza, Provedel devia di nuovo in angolo.

89' - Cross sul secondo palo, nessun tocco e palla che termina sul fondo. Riparte la Lazio che insegue il pari.

87' - Pablo Torre da lontano! Squillo del Girona, ma è bravissimo Provedel a distendersi e spedire la sfera in corner.

86' - Nella Lazio spazio per Gila, che prende il posto di Lazzari.

83' - Doppio cambio nel Girona: escono Stuani e Herrera per Selvi e Pau Victor.

81' - Cataldi prova dalla lunga distanza, ma non riesce a coronare il compleanno numero 29 con un gol. Tiro lontano dalla porta protetta da Gazzaniga.

80' - Lazio che adesso, nonostante l'inferiorità numerica, prova a rimontare e alza il pressing sugli uomini del Girona.

78' - Per calmare gli animi, l'arbitro comanda un cooling break, il secondo di serata.

77'- Altro parapiglia, nervosismo alle stelle. Ammoniti Cancellieri, Gazzaniga, Marusic e Stuani.

76' - ECCO IL GOL DI CATELLANOS! Dalla punizione il più lesto è l'ex Girona, che colpisce e infila in rete il 2-1 tutto solo sul secondo palo. Accorcia la Lazio!

75' - Ottima avanzata di Cancellieri sulla fascia, che viene steso al limite dell'area e conquista un interessante calcio di punizione per la Lazio.

72' - Sostituzione nel Girona: fuori Arnau Martinez e dentro il neo acquisto Artem Dovbyk, attaccante appena arrivato dal Dnipro.

69' - Raddoppio del Girona con Stuani. 2-0. Colpisce di testa il capitano biancorosso che si trova tutto solo in area e incorna alla perfezione il cross di Gutierrez, mandando la palla alla sinistra di Ivan Provedel. Nervosismo altissimo tra i giocatori della Lazio.

68' - Rimescola le carte adesso Sarri, togliendo Luis Alberto e inserendo Matteo Cancellieri.

65' - Finisce anzitempo la gara di Zaccagni, che era già ammonito e viene espulso! Sarri imbufalito è entrato in campo per dire qualcosa al direttore di gara e punito con un cartellino giallo.

63' - Cambio anche nel Girona, dove entra Pablo Torre per l'autore del gol del vantaggio Tsygankov

60' - Triplo cambio per la Lazio: dentro Casale, Castellanos e Vecino per Romagnoli, Immobile e Basic.

58' - Dopo un parapiglia generale si scaldano gli animi, molti giocatori coinvolti e vengono ammoniti Savinho e Luis Alberto.

57' - Il Girona adesso naviga stabilmente nel centrocampo della Lazio, che dal gol subito si è racchiusa dietro anziché cercare la reazione.

56' - Herrera cerca uno scatenato Tsygankov, ma Patric legge tutto e allontana il pericolo.

54' - Fallo subito da Immobile e, sulla punizione in favore della Lazio, Romagnoli colpisce ma trova la respinta di Blind.

53' - Lancio lungo all'indirizzo di Zaccagni, l'arbitro non punisce la spinta di Martinez e alimenta il malcontento di Immobile e Cataldi.

51' - Gol del Girona, 1-0. Primo tentativo di Stuani ribattuto dalla difesa della Lazio, ma il primo ad arrivare sulla palla è Tsygankov, che infila la palla alle spalle di Provedel. Gran gol da lontano dell'esterno ucraino.

46' - Nel Girona dentro Yan Couto al posto di Ivan Martin.

46' - Fischia l'arbitro, riparte la sfida tra Girona e Lazio senza alcun cambio per i biancocelesti.

Primo Tempo

45+3’ – Dopo tre minuti di recupero termina il primo tempo tra Lazio e Girona sul punteggio di 0-0. A tra poco per la ripresa di questa amichevole, valida per il Trofeo Costa Brava.

45+2' - La Lazio tenta un'ultima avanzata con Zaccagni e Immobile, ma la difesa del Girona controlla ancora bene.

45' - Ammonito Herrera per un fallo commesso su Luis Alberto.

44' - Siamo agli sgoccioli di questa prima frazione di gioco. Regge l'equilibrio tra Lazio e Girona.

42' - Il Girona prova a riprendere in mano il ritmo della gara, gestendo il possesso. La Lazio aspetta compatta dietro la linea della palla.

40' - Altro contrasto duro che vede coinvolti Lazzari e Savinho. Quest'ultimo cade a terra, lamentando un colpo al volto.

38' - Si risveglia la Lazio in questo finale di tempo. Dalla pausa sono i biancocelesti ad essere più pericolosi.

37' - Cataldi cerca Romagnoli, che per un soffio non arriva a colpire la sfera.

36' - Immobile penetra e salta David Lopez con un grande numero, cerca Zaccagni ma la difesa del Girona riesce a respingere in calcio d'angolo.

35' - Ritmo più blando dopo la pausa, che ha spezzato il ritmo scandito dal Girona nei minuti immediatamente antecedenti.

32' - Cooling break allo stadio Municipal de Montilivi, Sarri ne approfitta per dare indicazioni ai suoi.

30' - Sale in cattedra Gutierrez, che insieme ai compagni di squadra prosegue in questo lungo possesso palla. Alla fine arriva un cross spizzato in rimessa laterale da Marusic.

29' - Nulla di fatto. Il Girona batte il calcio di punizione ma Lazzari subisce fallo. Punizione per la Lazio.

27' - Tsygankov è una spina nel fianco della difesa della Lazio. L'esterno del Girona parte largo e viene steso da Zaccagni, che dopo aver acceso una discussione con l'arbitro ha allontanato la palla ed è il primo ammonito di questa gara.

24' - Stavolta prova l'avanzata Tsygankov sulla fascia destra e conquista un altro calcio dalla bandierina per il Girona. Lo stesso batte al centro, ma Provedel fa buona guardia e anticipa spazzando nella zona di Herrera il quale, contrastato da Basic, calcia lontano dalla porta della Lazio.

21' - Ci prova Ivan Martin direttamente dagli sviluppi del corner. Il suo sinistro termina largo, ma il Girona sta aumentando la pressione schiacciando la Lazio nella propria metà campo.

20' - Ancora Savinho pericoloso. Punta nuovamente Lazzari e mette dentro per Stuani, ma interviene Marusic che spedisce la palla in calcio d'angolo.

18' - Lazzari entra scomposto su Savinho e l'arbitro decreta calcio di punizione per il Girona. Tsygankov calcia ma non trova compagni in area.

15' - Cataldi tenta l'imbucata per Immobile, che parte sul filo del fuorigioco ma viene contenuto dalla difesa del Girona. Lazio che adesso sembra voler prendere il controllo del campo.

14' - Ciro Immobile tenta l'avanzata solitaria e conquista il primo calcio d'angolo della partita per la Lazio. La difesa del Girona allontana però il pericolo.

12' - Inizia a scaldarsi Vecino.

11' - Risponde la Lazio! Ci prova ancora Zaccagni viene servito splendidamente da Luis Alberto, punta David Lopez e lascia partire un tiro che termina di poco largo rispetto alla porta protetta da Gazzaniga.

8' - Savio penetra in area di rigore con grande personalità e tenta di servire Martin, ma è bravissimo Provedel ad impedire in uscita ulteriori sviluppi. Sempre attento il portiere della Lazio.

6' - Ci prova Zaccagni, che viene però bloccato prima di entrare in area dalla difesa avversaria.

5' - Lazzari cade a terra al limite dell'area, ma l'arbitro lascia correre

4' - Le due squadre si studiano in questi primi minuti di gioco, leggermente più propositivo il Girona.

1' - Inizia la partita. Lazio in divisa blu, Girona con la classica maglia bianco e rossa e pantaloncini blu.

Girona - Lazio 2-1: il tabellino del match

GIRONA (4-4-2): Gazzaniga; Miguel Gutierrez, Blind, David Lopez, Arnau Martinez (72' Artem Dovbyk); Savio, Aleix Garcia, Ivan Martin (46' Yan Couto), Herrera (83' Pau Victor); Tsygankov (63' Pablo Torre), Stuani (83' Selvi). A disp.: Juan Carlos, Fuidias, Bernardo, Manu Vallejo, Almena, Jastin, Minsu, Antal. All. Michel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (86' Gila), Patric, Romagnoli (60' Casale), Marusic; Basic (60' Vecino), Cataldi, Luis Alberto (68' Cancellieri); Felipe Anderson (91' Sana Fernandes), Immobile (60' Castellanos), Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Furlanetto, Dutu, Ruggeri, Fares, Bertini, Gonzalez. All.: Maurizio Sarri.

NOTE

Arbitro: Victor Garcia Verduta

Assistenti: Joan Mendez Mateo-Julian Villasenor Julian

Quarto uomo: Gerard Brull Acerete

Marcatori: Tsygankov (51'), Stuani (69'), Castellanos (76')

Ammoniti: Zaccagni (28'), Herrera (45'), Luis Alberto (58'), Savinho (58'), Sarri (65'), Cancellieri (77'), Gazzaniga (77'), Stuani (77'), Marusic (77').

Espulsi: Zaccagni (65'), Sarri (91')