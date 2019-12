Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INZAGHI WEST HAM – Simone Inzaghi è il grande pilata dell’automobile Lazio che tanto bene sta camminando sta camminando in questa prima parte di stagione, e non solo. L’allenatore biancoceleste, grazie all’ottimo lavoro fatto negli ultimi anni, è tra i più apprezzati in Europa. Tanto che, al termine della passata annata, anche la Juventus aveva pensato a lui per sostituire Massimiliano Allegri. L’interesse per Inzaghi arriverebbe adesso dalla Premier League.

Lazio, Inzaghi piace al West Ham

In Inghilterra il West Ham, dopo un buon inizio di campionato che li aveva portati anche a ridosso della zona Champions, è in crisi e nelle ultime nove partite ha subito ben sette sconfitte. Ruolino di marcia negativo che ha messo in bilico la panchina di Manuel Pellegrini. Se il manager cileno dovesse perdere anche contro il Southampton, l’esonero sarebbe cosa probabile e gli Hammers dovrebbero guardarsi attorno alla ricerca di un sostituto. Enzo Marasca, già nello staff londinese, sarebbe l’indiziato numero uno ma, come riportato dal Guardian, il West Ham avrebbe due nomi in mente per il futuro: Howe, attualmente al Bournemouth, e proprio Simone Inzaghi. Interesse degli Hammers per l’allenatore della Lazio già mostrato lo scorso maggio. Adesso, però, la strada sembrerebbe difficilmente percorribile.