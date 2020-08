Tempo di lettura: < 1 minuto

D’AMICO CONSIGLI – La Lazio è alla ricerca di un secondo portiere che possa dare sicurezza qualora Strakosha non potesse scendere in campo. Uno dei nomi più gettonati è quello di Andrea Consigli, estremo difensore del Sassuolo. Il giocatore sarebbe ben felice di venire a Roma, essendo probabilmente l’ultima occasione della sua carriera per approdare in una grande squadra. Il suo procuratore, Andrea D’Amico, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com e ha parlato del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni.

D’Amico sul futuro di Consigli

“Per Consigli ci sono stati tanti interessamenti. È un portiere di grande valore, uno dei migliori nel ruolo in Italia. È appena finita la stagione, ci troveremo con Carnevali nei prossimi giorni e vedremo”.

