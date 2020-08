Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO KING – Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è molto attivo sul mercato. Il dirigente vuole cercare di accontentare Simone Inzaghi in tutte le sue richieste. Per il reparto offensivo, il tecnico piacentino vuole due innesti vista la probabile partenza di Caicedo. Il primo che potrebbe vestire la maglia biancoceleste è Borja Mayoral, attaccante del Real Madrid che tanto bene ha fatto al Levante quest’anno. Per quanto riguarda il secondo rinforzo si valutano diversi profili tra cui Muriqi e Wood. Come riporta il quotidiano inglese The Sun, a questa lista si sarebbe aggiunto il nome di Joshua King. Il centravanti norvegese, in forza al Bournemouth, ha disputato 26 partite in Premier League e realizzato 6 gol in questa stagione. Il suo valore è alto, circa 30 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2021 potrebbe far abbassare il prezzo del cartellino. Il club di Claudio Lotito ha fiutato l’affare e sta valutando quale sia il centravanti migliore per rinforzare la squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.