Adani: "Derby? La Lazio ha avuto più occasioni nette"

DERBY LAZIO ROMA ADANI - L'ex difensore e opinionista Daniele Adani, ospite alla Domenica Sportiva sulla Rai, ha commentato il derby tra Lazio e Roma, terminato 0-0.

Derby Lazio - Roma, le parole di Adani

"Non so se le squadre abbiano fatto il possibile per vincere. Da ex giocatore certe partite escono cosi brutte. Difficile trovare grandi note positive a partire dai due attaccanti che sono stati recentemente capocannonieri del campionato, Lukaku e Immobile hanno fatto poco. Le difese hanno prevalso sugli attacchi. Poco spettacolo, poco calcio e tanto agonismo. Risultato giusto, ma la Lazio ha avuto occasioni più nette. Nessuna delle due ha giocato per accontentarsi, è stato semplicemente povero il contenuto".