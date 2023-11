Guendouzi: "Atmosfera incredibile. Sto dimostrando il mio valore"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DERBY LAZIO ROMA GUENDOUZI INTERVISTA - Al termine di Lazio - Roma, Matteo Guendouzi è intervenuto ai microfoni biancocelesti per commentare la gara.

Lazio - Roma, le parole di Guendouzi a fine partita

“Questa sera era un rischio perché volevamo vincere questo derby, abbiamo giocato molto bene, ma questo è il calcio. Abbiamo mostrato qualità, carattere. Sono soddisfatto, ma peccato per il primo tempo, non è mancata la personalità e coraggio, è un punto che può dare tanto. Mi sento molto bene, sto imparando tante cose con il nuovo mister, club e filosofia. So che devo fare di più, col tempo sto dimostrando il valore e devo ancora crescere. C’era una incredibile atmosfera questa sera, so quanto contava questo derby per i tifosi. Cercherò di fare ancora meglio".