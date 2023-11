Sarri: "Abbiamo ritrovato solidità. Calendario incredibile"

Tempo di lettura: 2 minuti

DERBY LAZIO ROMA SARRI INTERVISTA - Al termine del derby tra Lazio e Roma, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni .

Lazio - Roma, le parole di Sarri a fine partita

"A livello difensivo hanno fatto tutti una buona prestazione, iniziando dai centrocampisti. Tutti con buona intensità, linea su ottimi livelli. Abbiamo ritrovato o speriamo di aver ritrovato la solidità dell'anno scorso. A livello caratteriale sono contento, ci siamo ripetuti dopo il Feyenoord. Un po' dispiaciuto per il risultato, ma senza la facilità nell'andare il gol è difficile".



Rammarico e condizioni del campo

"C'è rammarico, soprattutto sulla seconda occasione di Luis Alberto. Giochiamo in un campo amatoriale e queste sono le conseguenze. Il campo è così per tutti, ma dipende. Ci sono squadre che hanno il 60% di uscite da dietro e squadre come noi che hanno il 95".



Il ruolo di Kamada è le condizioni di Vecino

"È dovuto alla necessità, ma se ci si trova bene ci si può lavorare. Vecino è da capire se è un problema neurologico derivante dalla schiena o muscolare".



Il calendario

"Lo dissi a luglio, era facilmente prevedibile. Purtroppo un calendario incredibile, per una squadra arrivata seconda l'anno scorso".



Immobile

"È in grande crescita. Oggi gli volevo risparmiare gli ultimi 15 minuti, poi ho dovuto fare altri cambi".

L'allenatore si è espresso anche ai microfoni di Dazn

"Sono soddisfatto, la squadra è in crescita, ma dobbiamo ritrovare la pericolosità offensiva. Questa è una partita particolare, il derby più sentito d’Italia. E' difficile da gestire. Quando non la puoi vincere non la devi perdere. Anche se le palle nitide più importanti sono nostre, va bene così".

"Dispiace per le condizioni del terreno, è difficile giocare a calcio così. Non è all’altezza di queste due squadra. Partire da basso palla a terra è veramente un’impresa".



Mourinho

"Ci eravamo visti anche prima, mi ha detto che sono un rompicoglioni e gli ho risposto 'Se è per questo anche te'. Ma ci vogliamo bene lo stesso. Lascia perdere Mou personaggio, c’è il Mou persona che a me piace molto, mi piace meno quando fa il personaggio".



Guendouzi

"Il compito era chiudere centrocampista di parte e terzo difensore. L’ha fatto bene ma questo ragazzo ha una personalità straripante, se si pulisce un po’ tecnicamente diventa un centrocampista importantissimo".



Cosa manca

“Attaccare e riempire l’area con continuità e quantità. È una richiesta che facciamo spesso. Felipe e Pedro non l'attaccano molto, Zaccagni è migliorato in questo ma siamo ancora indietro. Abbiamo perso un po' la capacità di saltare l'uomo e di trovare la superiorità numerica. Speriamo di ritrovarle. L’importante è che ci siamo ritrovati mentalmente, anche la fase difensiva è tornata solida".



Immobile ha preso male la mancata chiamata di Spalletti?

"No, parlando con me no. Mi ha detto che tutto sommato è meglio così perché è appena tornato e può allenarsi con continuità. Ci ho parlato per paura che potesse avere ripercussioni a livello mentale".



Obiettivo Champions

"Dobbiamo stabilizzarci su questo livello di prestazione. I risultati saranno una conseguenza. Dobbiamo ancora ritrovare qualcosa. Ma con questo approccio mentale siamo destinati a salire".