Derby senza Mourinho e Sarri: futuro in Premier per i due?

MOURINHO SARRI DERBY- Dopo aver salutato la capitale, Mourinho e Sarri guarderanno il derby in Tv. Ma cosa riserverà il futuro dei due allenatori?

Cosa riserva il futuro di Mourinho e Sarri?

Quante cose sono cambiate dal girone d'andata. Nella prima partita tra Roma e lazio in campionato, sulle panchine si sedevano Josè Mourinho e Maurizio Sarri. Oggi i due sono disoccupati, il primo è stato esonerato per fare spazio a De Rossi, il secondo ha presentato le dimissioni ed è stato sostituito con Tudor. Come riporta il Messaggero, per i due si apre la finestra per un possibile ritorno il Premier League. Mourinho osserva con attenzione la situazione Liverpool che dovrà salutare Klopp a fine stagione. Attenzione anche ad un ritorno clamoroso al Manchester United dove Ten Hag è in bilico. Ovviamente queste opzioni inglesi valgono anche per Sarri che guarda anche in Germania, dove il bayern è in cerca del successore di Tuchel. In Italia invece Sarri monitora la situazione della Fiorentina e del Bologna sempre più vicino alla Champions League.