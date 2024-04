Tudor vuole rilanciare Kamada: già titolare nel derby?

Tempo di lettura: < 1 minuto

KAMADA ROMA LAZIO- Kamada vuole ritornare come ai tempi in Germania. Tudor ha molta fiducia nel giapponese che è in ballottaggio per una maglia da titolare nel derby.

Kamada in ballottaggio per la titolarità nel derby

L'arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Lazio può essere un segno di rinascita per tanti giocatori. Emblematica è la figura di Dachi Kamada. Il giapponese, in grande difficoltà con Sarri ha ritrovato la fiducia del mister con l'arrivo dell'allenatore croato. Come riportato dal Messaggero, Kamada è in ballottaggio per la trequarti. Il giapponese dovrà vincere la concorrenza di Luis Alberti, Isaksen e Pedro. I quattro di giocano due maglie da titolare alla luce dei posti fissi di Guendouzi e Cataldi in mediana.