News della giornata | Tutte le notizie del 29 luglio in un click

NEWS DELLA GIORNATA – Primo giorno di riposo in casa Lazio, dopo aver concluso il ritiro di Auronzo con Sarri, che è stato esaltato da Calabria, Balleri e Sacchi. La Fifa, intanto, propone di stoppare il tempo quando si interromper per il VAR in Serie A. Tra gli altri, invece, il prof Galli ha parlato del Green Pass. Vediamo insieme le notizie del mondo biancoceleste.

Il mondo Lazio

Sono sempre più al centro del progetto di Maurizio Sarri i centrocampisti della Lazio, che fanno la differenza nella squadra biancoceleste. Intanto, Claudio Lotito continua a pensare allo stadio Flaminio, sul quale c’è stata un’apertura da parte di Marco Nervi. Sul fronte mercato, invece, la società capitolina ha messo gli occhi su Grimaldo del Benfica. Infine, la Lazio Women continua la preparazione in vista della prossima stagione.