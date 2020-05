Tempo di lettura: < 1 minuto

DI GENNARO KUMBULLA – Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e scudettato con l’Hellas Verona, ha rilasciato un’intervista alla radio ufficiale della Lazio nella quale ha dato una sua opinione sul possibile acquisto da parte dei biancazzurri del difensore scaligero, Kumbulla.

Antonio Di Gennaro su Kumbulla

“La forza di questa squadra è aver valorizzato i giocatori. È un gruppo compatto, chi entra ha possibilità di emergere. Kumbulla? Lo vogliono in tanti. Per come ha giocato Juric, che è la fotocopia di Gasperini a livello di aggressività, si è imposto alla grande. È un bene anche per il nostro calcio, in prospettiva. È importante che crescano questi difensori. A vent’anni poi, ha solo il tempo di migliorarsi”.

