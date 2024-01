Calciomercato Lazio, per l'attacco spunta Clarke

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO CLARKE - Ai nomi già noti, fatti negli scorsi giorni per il reparto offensivo biancoceleste, se ne aggiunge un altro, direttamente dall'Inghilterra. Si tratta di Jack Raymond Clarke, ala sinistra del Sunderland con un passato al Tottenham. Il profilo è un classe 2000, con all'attivo 13 reti e 3 assist in 29 partite di Championship disputate in questa stagione.

Attacco Lazio, nel mirino Clarke del Sunderland

Nonostante giochi nella seconda divisione inglese, l'esterno viene valutato ben 30 milioni, con gli Spurs che lo avevano ceduto per 750.000 sterline nel 2021, riservandosi il 25% sulla futura rivendita. I Black Cats non vorrebbero lasciarlo partire a gennaio e, secondo Fabrizio Romano, avrebbero rifiutato un'offerta di 16 milioni di euro proveniente dall'Italia, probabilmente proprio dalla Lazio. Lotito e Fabiani proveranno fino all'ultimo a portare a Roma il ragazzo, ma se le richieste non si abbasseranno non se ne farà nulla.