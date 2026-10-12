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Juventus Lazio, dove vedere la partita in TV e in streaming
Nel turno numero sette del campionato di Serie A 2026/2027, i biancocelesti saranno impegnati nel secondo big match della stagione all’Allianz Stadium: ecco dove vedere Lazio Juventus in diretta TV e streaming.
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Ecco dove vedere Lazio Juventus in TV e streaming
La sfida tra Lazio e Juventus, match che si giocherà il 18 ottobre 2026, ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.
Ricordiamo che, per poter vedere la partita, è necessario sottoscrivere un abbonamento con l’emittente sopracitata. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile vedere il match in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
|8
|Juventus
|10
|5
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Sassuolo
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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