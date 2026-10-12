Juventus Lazio, dove vedere la partita in TV e in streaming

Nel turno numero sette del campionato di Serie A 2026/2027, i biancocelesti saranno impegnati nel secondo big match della stagione all’Allianz Stadium: ecco dove vedere Lazio Juventus in diretta TV e streaming.

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Ecco dove vedere Lazio Juventus in TV e streaming

La sfida tra Lazio e Juventus, match che si giocherà il 18 ottobre 2026, ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Ricordiamo che, per poter vedere la partita, è necessario sottoscrivere un abbonamento con l’emittente sopracitata. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile vedere il match in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.

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