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Juventus Lazio, dove vedere la partita in TV e in streaming

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5 ore ago

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dove vedere Juventus Lazio

Nel turno numero sette del campionato di Serie A 2026/2027, i biancocelesti saranno impegnati nel secondo big match della stagione all’Allianz Stadium: ecco dove vedere Lazio Juventus in diretta TV e streaming.

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Ecco dove vedere Lazio Juventus in TV e streaming

La sfida tra Lazio e Juventus, match che si giocherà il 18 ottobre 2026, ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Ricordiamo che, per poter vedere la partita, è necessario sottoscrivere un abbonamento con l’emittente sopracitata. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile vedere il match in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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