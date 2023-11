Lazio - Celtic, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CELTIC DOVE VEDERE - La Lazio cade brutalmente a Salerno e resta inchiodata in Serie A, ma ha immediatamente l'opportunità di rialzare la testa. La sfida di Champions League contro il Celtic potrebbe dare una svolta positiva alla stagione biancoceleste, appuntamento alle ore 18.45 di martedì 28 novembre 2023. Ecco dove vedere il match, valido per la quinta giornata della fase a gironi.

Lazio - Celtic, dove vedere il match di Champions League

Torna la Champions League con Lazio - Celtic, un match potenzialmente decisivo per il girone che vede coinvolti i biancocelesti. L'evento verrà trasmesso da in diretta tv su Sky Sport, nei canali dedicati, e Mediaset Infinity+, ma sarà visibile anche in streaming tramite pc, smartphone e tablet sulle piattaforme SkyGo, Now Tv.