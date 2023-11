Le probabili formazioni di Lazio Celtic: Sarri in emergenza, Rodgers senza Maeda

Tempo di lettura: < 1 minuto

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CELTIC - La Lazio torna tra le mura amiche dello stadio Olimpico. Dopo le sconfitte di Bologna e Salerno, i biancocelesti volano nel proprio nido per provare a strappare il biglietto che porta agli ottavi di finale di Champions League. Nella capitale arriva il Celtic. A ottobre, nella gara d'andata, un gol di Pedro allo scadere regalò i tre punti a Sarri. Il quale deve fare i conti con un infermeria piena. Vediamo, quindi, le possibili scelte nelle probabili formazioni.

Champions League, le probabili formazioni di Lazio Celtic

Sarri vara la Lazio di coppa, ma soprattutto quella d'emergenza. Mancheranno sicuramente Zaccagni, Romagnoli e Casale. Provedel rimane in forse. Un attacco influenzale gli ha fatto saltare la rifinitura, perciò si scalda Sepe. La linea difensiva, vista le assenze, è praticamente obbligata. Ci sarà Patric a guidare il reparto. Con lui Gila, Marusic e Hysaj. In mezzo al campo spazio a Vecino, regista d'Europa. Le mezzali saranno con ogni probabilità Luis Alberto, out a Salerno per squalifica, e Guendouzi. Al centro dell'attacco ci sarà il capitano Immobile, coadiuvato da Felipe Anderson e Pedro.

LAZIO (4-3-3)

Sepe

Hysaj

Patric

Gila

Marusic

Guendouzi

Vecino

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Pedro

All. Maurizio Sarri

CELTIC (4-3-3)

Hart

Johnston

Carter-Vickers

Scales

Taylor

McGregor

O'Riley

Turnbull

Forrest

Furuhashi

Yang

All. Brendan Rodgers

Dove vedere la sfida tra Lazio e Celtic

Torna la Champions League con Lazio - Celtic, un match potenzialmente decisivo per il girone che vede coinvolti i biancocelesti. L'evento verrà trasmesso da in diretta tv su Sky Sport, nei canali dedicati, e Mediaset Infinity+, ma sarà visibile anche in streaming tramite pc, smartphone e tablet sulle piattaforme SkyGo, Now Tv.