Fabiani: “Guendouzi giocatore completo”

LAZIO FABIANI GUENDOUZI - Guendouzi, arrivato questa estate nella Lazio, si è ritagliato subito un ruolo da protagonista. Le sue prestazioni hanno convinto subito Sarri che lo schiera sempre titolare. In Nazionale però, non ha convinto allo stesso modo Deschamps. Ecco le parole a riguardo del direttore sportivo dei biancocelesti Angelo Fabiani a L’Equipe

Le parole di Fabiani su Guendouzi

“Al secondo giorno sembrava già un romano vero. È bravissimo a coprire il campo, ma è anche bravo a muovere la palla, oltre a essere un giocatore box-to-box. È un giocatore completo, fresco mentalmente, che gioca con una certa spensieratezza. Non ci vorrà molto prima che torni in Nazionale. Se Guendouzi corre, la Lazio corre, se lui non corre, la Lazio non corre. E lui corre molto".