Serie A, la media punti della Lazio nell’anno solare 2023

LAZIO MEDIA PUNTI - Dopo il secondo posto dell’anno scorso, la Lazio inizia in modo altalenante in campionato 2023-24. Ecco la media punti dei biancocelesti nell’anno solare 2023

La Lazio chiude il suo 2023 con la vittoria per 3-1 in casa contro il Frosinone. La stagione precedente ha portato grandi risultati, mentre questa è stata più incerta. La media punti biancocelesti nell'anno solare 2023 infatti è di hanno 71 punti, ottenuti tramite di 21 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte. Davanti agli uomini di Sarri si piazzano l'Inter con 87 punti, il Napoli con 77 come la Juventus.