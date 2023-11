Salernitana, Fazio dopo la Lazio: "Vittoria importante"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FAZIO SALERNITANA LAZIO - Si concentra soprattutto sulla sua Salernitana Federico Fazio. Entrato alla fine del match con la Lazio, l'ex difensore della Roma è stato decisivo per respingere l'assalto finale biancoceleste. Intervistato da Sky Sport, ha sottolineato l'importanza della vittoria sui capitolini.

Salernitana - Lazio, l'analisi di Fazio

"È una vittoria importante. Vogliamo ripartire da oggi. La meritavamo prima, ma finora non era arrivata. Ci dà tanta fiducia per continuare a lavorare e affrontare quello che verrà. La squadra si è allenata bene da inizio campionato, ma la vittoria non arrivava e perciò eravamo un po’ delusi. Meritavamo di più. Siamo più forti di quello che avevamo dimostrato".