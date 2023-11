Cucchi: "Brutta Lazio, poco da aggiungere"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CUCCHI SALERNITANA LAZIO - Puntuale come sempre, a pochi minuti dal triplice fischio di Salernitana - Lazio è arrivato il commento via social di Riccardo Cucchi. "Brutta Lazio - ha scritto sul personale profilo X -. Poco da aggiungere, se non che la Salernitana ha vinto con merito con un grintoso secondo tempo. Di questa giornata per noi biancocelesti rimane l'impresa di Immobile: primo giocatore della storia della Serie A ad aver segnato cento gol in trasferta".